Fra næste uge kan man gå til fægtning i Fredericia. Danmarks Fægte-Forbund har valgt fæstningsbyen som hjemsted for en ny klub. Det sker i et fireårigt projekt, og den nye klub får hjemsted i sundhedshuset.

Mads Eriksen bliver selv træner for holdet hver torsdag. Han har 25 års erfaring fra fægtesporten, og han har både været aktiv, træner og bestyrelsesmedlem.

- Det langsigtede mål er, at vi skal være 50 medlemmer i klubben, og at der skal være en flyvefærdig bestyrelse til at tage over, når jeg stopper, siger Mads Eriksen.

De øvrige byer, som får nye fægteforeninger, er Nyborg og Ringe på Fyn. I Fredericia bliver træningen første gang åbent for børn fra syv-otte år og opefter. Men erfaringen viser ifølge Mads Eriksen, at mange voksne også bliver interesserede i den olympiske sport.

- Vi starter op med kårdefægtning. Det er den type fægtning, der dyrkes i de to nærmestliggende klubber i Vejle og Kolding, og vi håber, der kan knyttes nogle bånd og skabes et samarbejde mellem klubberne i Trekantområdet og i Odense, siger Mads Eriksen.

Han fortæller, at valget faldt på Fredericia efter et godt samarbejde med kommunens idrætskonsulent Kristoffer Riddersholm.

- Vi valgte Fredericia, fordi det var den by, som så allermest spændende ud. Vi synes også, det passer fint med Fredericias historie som gammel fæstningsby, siger Mads Eriksen.

Målet er at holde træning hver uge i den kommende tid. Her skal der hverves medlemmer, så der kan holdes stiftende generalforsamling til den nye klub til sommer.

Fredericia Fægteklub har en Facebook-side, og søndag 8. april vil Mads Eriksen og andre fægtere gøre reklame for sporten kl. 12 til 16 i Madsby Legepark.