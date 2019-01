IBC rangerer højest i landet i ny trivselsmåling: Elever føler sig respekteret

Erritsø: IBC HF og VUC Fredericia indtager en delt førsteplads i en nyligt udarbejdet elevtrivselsundersøgelse blandt 14 voksenuddannelsescentre.

På baggrund af svar fra elever på skolen scorer IBC Fredericia 85 ud af 100 mulige point. Det samme gør Skive-Viborg HF & VUC. I undersøgelsen er eleverne blandt andet blevet spurgt ind til deres faglige motivation, sociale trivsel samt syn på underviserne.

- Jeg er selvfølgelig rigtig glad for, at vi lander, hvor vi gør. Det er helt klart lærernes fortjeneste, for det spørgsmål, vi scorer højest på, er, at eleverne føler sig respekteret af lærerne. Det, synes jeg, i bund og grund er fundamentet for, at der kan finde god undervisning sted, siger rektor på IBC HF og VUC Fredericia, Kirstine Sofie Bay Sigaard Gammelgaard.

Netop på spørgsmålet om, hvorvidt eleverne føler sig respekteret af lærerne, får Fredericia-skolen 92 ud af 100 point. Desuden er IBC Fredericia placeret en del over landsgennemsnittet, når eleverne bliver spurgt til, hvorvidt de synes, at der er gode muligheder for at få støtte og vejledning af skolen, hvis de har det svært.