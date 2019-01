Fredericia Bibliotek i Jyllandsgade i 1950. Det er fotograf Vejsholt, der er mester for fotografiet. Manden til højre er bibliotekar Refsing Petersen, som i rigtig mange år var ansat på biblioteket under stadsbibliotekar Gade. Fredericia Dagblads tidligere journalist, Poul Thiesen, husker med glæde de mange skønne drengebøger, man kunne låne her. Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og Omegn