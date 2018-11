I lang kø ved Kommandogården: Før alt blev trukket automatisk

Her på Kommandogården blev skatten betalt. De flotte bygninger midt i billedet lå, hvor Rådhuspladsen er i dag. Gaden, der går på tværs, er Jyllandsgade. Den anden gade er Gothersgade. Læg mærke til det lange plankeværk bagerst i billedet. Her var den gamle eksercerplads bagved. Plankeværket gik helt ned til Den gamle kro og skotøjshandler Schollert i City Sko. Arkivfoto: Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og Omegn