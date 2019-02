I Egeskov redder bankoen forsamlingshuset: Spiller 100.000 kr. ind om året

Samlingspunktet tæt på både brugs og kirke lejes ud til fester, møder og begravelseskaffe. Bevares. Men det er trofaste spillere og små brikker, der sikrer overskuddet.

Fredericia: Egeskov har stadig et forsamlingshus. Men formentlig kun fordi, der er tradition for at spille banko i det. Det giver en hel nødvendig indtjening. Uge efter uge. En forening ejer bygningen, og en støtteforening arrangerer nummerspillene hver torsdag. De skæpper cirka 100.000 kroner til selve forsamlingshuset hvert år. Dertil kommer almindelige lejeindtægter. 70-80 bankohajer er trofaste hver uge og indfinder sig ikke kun fra Egeskov og resten af Vejlby Sogn. Men fra hele kommunen. - Uden de penge var vi lukket for længst, fortæller forsamlingshusets formand, Susanne Andersen.

Uden de penge var vi lukket for længst. Fmd. f. Egeskov Forsamlingshus, Susanne Andersen.

Anna Bertelsen og Stinne Iversen i køkkenet i Egeskov Forsamlingshus, 1959. Stinne og Niels Iversen var værter i huset 1942-1962. Foto fra "Pjedsted Kultur & Forsamlingshus 1905-2005?

Formanden er den yngste Hun er med sine 55 år den yngste i bestyrelsen. De andre er 70 eller mere. Vært og bestyrelsesmedlem, Jørgen Rix, er nyeste i bestyrelsen. Han blev valgt ind for fire år siden og står for udlejning og rengøring sammen med sin kone, Laila. De øvrige om beslutningsbordet har været med i 10, 15 og 25 år. Man må selv lave mad, få den bragt eller have kogekone på. Egeskov Forsamlingshus er et såkaldt nøglehus. Det ligger lige midt i byen. Overfor brugsen, tæt på kirken.

Mangler input udefra Bestyrelsesmedlemmerne tager gerne deres tørne, men kunne også godt tænke sig friskt blod indvalgt. Eller ildsjæle, der på anden måde vil bruge huset og arrangere nye ting. Måske noget for børn, mere kultur eller noget helt tredje. - Men der sker jo meget så mange andre steder. For eksempel i præstegården, i hallen og skolen i Bøgeskov, peger Susanne Andersen på: - Det koster også mange penge, hvis vi skal hyre navne til eksempelvis foredrag. Det er jo ikke nok mere, at der bare står en og fortæller om en rejse.

Siriuspatruljen trak folk til - Vi havde Jakob Haugaard engang og et foredrag om Siriuspatruljen for nogle år siden. Der kom mange. Omkring 150 til foredraget om Siriuspatruljen, husker formanden. Helt tilbage i måske i 70'erne, 60'erne og tidligere var der baller og dilettant i Egeskov Forsamlingshus, mindes bestyrelsesmedlem Karen Margrethe Ladegaard Jensen. Huset er typisk udlejet 80-90 dage om året. Lige fra i nogle timer til eksempelvis banko, stolegymnastik, generalforsamlinger, øvrige møder og begravelseskaffe til konfirmationer og andre private fester i én, to eller tre dage ad gangen. Bryllupper, runde fødselsdage og så videre. Nogle ønsker at råde over huset i mere end en dag. Så er der tid til at dække borde og rydde op. Priserne ligger fra 900 til 4300 kroner.

Stort forsamlingshus Egeskov Forsamlingshus opførtes i 1952 ved hjælp af blandt andet 140 solgte andele. Landsbyen og sognets støtter betalte et engangsbeløb. Andelshaverne har dog ikke særlige pligter eller rettigheder. Der er også gået så mange år nu, at det er uvist, hvor mange der ikke er her mere. Eller hvor mange andelsbeviser der egentlig kan gøres rede for. Det er et stort forsamlingshus med plads til 150 personer fordelt på en stor og en lille sal, som også kan lægges sammen. Der er bogstaveligt talt højt til loftet. - Vi har en gæld til banken på 200.000 kroner, som vi afdrager, oplyser kasserer, Jens Lassen Jensen: - Nogle år er der overskud, andre gange lidt underskud. Nogle år et plus på 10.000-20.000 kroner, andre år mindre.

I lighed med de løbende indtægter og lidt donationer fra fonde blev banklånet brugt til forbedringer og indkøb. Der kom nyt tag på i 00'erne, huset fik nye gardiner, der er anskaffet sangbøger. Egentligt er forsamlingshuset i pæn stand med nyere vinduer, udmærkede møbler og nydelige trægulve. Køkkenet og toiletterne trænger imidlertid til at blive renoveret. Det er der dog ikke en formue på kistebunden til. Men altså ikke mindst på grund af de faste bankospillere løber driften rundt, lyder det samstemmende fra bestyrelsen.

En helt speciel ekstra udgift på cirka 7000 kroner har været omkostninger til udbedring af revner i murværket efter tørken sidste sommer. - Huset satte sig, forklarer Jens Lassen Jensen. - Man kunne kigge ud indefra, der hvor det skete, fortæller sekretær og formand for forsamlingshusets støtteforening, Tove Larsen.