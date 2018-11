Hvordan tømmes traileren nemmest? - kom med dine gode idéer til nyt genbrugscenter

En af de nye ideer til det kommende genbrugscenter er døgnåbent for aflevering af haveaffald og lettere byggeaffald. Der bliver adgang via en bom, som kan åbnes med sygesikringskort eller en anden registrering, så man sikrer, at det kun er borgere i postnummer 7000 som kan benytte pladsen. Tegning: Fredericia Kommune

Smid et forslag på kommunens hjemmeside eller i en idékasse i genbrugscentret eller genbrugsbutikken, så kommer den med i overvejelserne, når de endelige streger skal sættes på kommunens nye genbrugscenter på Ndr. Kobbelvej.

Fredericia: Stolene i Det Grønne Rum var fyldt med både borgere og embedsfolk, som var mødt op for at lytte til gode ideer eller kritiske spørgsmål til det oplæg, der allerede nu ligger til en kommende genbrugsplads. Skitseprojektet er godkendt af politikerne, og udgiftsrammen på 70-80 millioner kroner også. Genbrugspladsen skal være fremtidssikret til nye sorteringsmuligheder, fleksibel i forhold til åbningstider, og borgerne skal på genbrugscentret kunne se, at sortering giver mening. - Vi vil vise, at vi mener og gør, hvad vi siger. Det er vigtigt, at borgerne har tillid til, at deres indsats hjælper, for uden den kan vi ikke fastholde den høje genbrugsandel, Fredericia har, forklarede projektchef for genbrugscentret Poul Møller med henvisning til, at 69 pct. af fredericianernes affald allerede i dag genbruges. Derfor er kommunen også bevidst om, at man skal skabe et genbrugscenter, som er nemt og tilgængeligt. Samtidig skal det også være en god og sikker arbejdsplads.

Snoren kan klippes i 2020



Projektet er så stort, at det skal i EU-udbud.



Tilbudene ventes at komme ind i løbet af foråret, så der kan skrives endelig kontrakt med en hovedentreprenør til maj.



Går alt vel kan der tages spadestik til genbrugscentret til juli.



Målet er, at porten til det nye genbrugscenter kan åbnes 1. april 2020. Hvis man har ideer til det nye genbrugscenter, så kan de afleveres på affald.genbrug@fredericia.dk eller i ide-kasser på genbrugspladsen eller i genbrugsbutikken på Prangervej.Når de sidste krav og ideer til genbrugscentret er samlet ind, så bliver det endelige projekt sendt i udbud i januar-februar.Projektet er så stort, at det skal i EU-udbud.Tilbudene ventes at komme ind i løbet af foråret, så der kan skrives endelig kontrakt med en hovedentreprenør til maj.Går alt vel kan der tages spadestik til genbrugscentret til juli.Målet er, at porten til det nye genbrugscenter kan åbnes 1. april 2020.

Nem aflevering Poul Møller præsenterede skitseoplægget til genbrugscentret, hvor man blandt andet ønsker at gøre op med den indretning, der er på genbrugspladsen i dag. - Vi fjerner den ene række containere og laver et system, hvor man kan kaste pap og andre genbrugsmaterialer direkte ind på sorteringsbåndet, forklarede Poul Møller. Han blev udfordret på ideen fra stolerækkerne. - Bliver der ikke kø med trailere, hvis det skal kunne lade sig gøre, lød et spørgsmål, men Poul Møller kunne henvise til Ringkøbing, hvor systemet fungerer fremragende. - Og der er ingen kø, så hvis vi bare gør afleveringen så nem som mulig, så tror vi det lykkes, men vi har selvfølgelig din bekymring med i tankerne, sagde Poul Møller.

Ansatte og butik En anden ville sikre, at der bliver mulighed for de ansatte at komme i læ for regn og blæst. - Der bliver et halvtag ud fra bygningen, så det bliver der mulighed for, og så bliver arbejdspladsen så fleksibel, at vi kan bytte arbejdsopgaverne i løbet af en dag, så man ikke skal gå rundt i regn og kulde en hel dag, sagde Poul Møller. I centret etableres en ny genbrugsbutik, og det førte til spørgsmål om, hvorvidt det betyder lukning af den eksisterende genbrugsbutik på Prangervej. - I første omgang fastholder vi butikken på Prangervej, men det giver mening at have en butik ved genbrugscentret, for når man er ude at sortere, så har man måske ting, som man gerne vil aflevere til videresalg, og så skal man ikke køre flere steder, forklarede Poul Møller.

Tænk for du trailer Blandt de nye ideer til genbrugscentret er også at lave mulighed for at aflevere haveaffald og lettere byggeaffald døgnet rundt. Med sygesikringskort eller anden registrering sikres, at pladsen kun bruges af skatteborgere i postnummer 7000. Ideen blev udfordret fra deltagerne. Hvad nu hvis man ejer ejendomme i Fredericia, men bor et andet sted. Kan man så ikke aflevere affald? spurgte en. - Det finder vi en løsning på, lovede Poul Møller, som også mente, at bom-løsningen og dermed registreringen ville forebygge en andens bekymring for, at pladsen ville blive fyldt med byggeaffald, som man ellers skal betale for at aflevere. Andre efterlyste et kort over pladsens indretning, så man kan være forberedt før, man kører til genbrugspladsen. - Det ligger allerede på vores hjemmeside, men det er en god ide. Vi lægger op til, at folk tænker, før man trailer, sagde affaldschef Vibeke Hviid. Alle betragtninger og gode ideer blev taget med fra aftenens møde, men der er plads til flere, understregede hun og Poul Møller i Det Grønne Rum.