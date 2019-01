Benjamin Lantau Petersen, Fredericia, driver nu to Skousen-butikker, men det har faktisk givet mere luft i dagligdagen, at han har overtaget Skousen i Fredericia. Foto: Marianne Husted

Ville gerne være selvstændig

Benjamin Lantau Petersen havde i seks år været butikschef i Fakta, da han begyndte at kigge sig om efter en mulighed for at blive selvstændig. Og da Skousen kiggede sig om efter en franchise-aftager til en ny butik i Esbjerg, blev der for fem år siden indgået en aftale.

Tanken om at være sig selv og få en virksomhed til at udvikle sig har altid tiltalt Benjamin Lantau Petersen. Og da han kunne erhverve en butik med et kendt brand og en mulighed for at trække på gode råd fra Skousen, var der ikke betænkeligheder.

Og heller ikke, da muligheden opstod for at overtage hvidevarebutikken i Fredericia. Det passer godt med familielivet, at der skal bruges lidt færre timer på landevejene.

Benjamin Lantau Petersen har en datter på seks år og danner par med en kvinde med to drenge på tre og fem år.

- Som familie har det givet os mere overskud i hverdagen, siger han.

I weekenderne har familien altid haft førsteprioritet, med mindre der står en weekendvagt i kalenderen.