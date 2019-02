Hvem er årets idrætshistorie? Her er de nominerede

Jerry Fogh, ultraløber

Blodtrykket var alt for højt, han havde for mange arbejdstimer, og han spiste for meget motorvejsmad. Sådan var situationen for nogle år siden for Jerry Fogh. Men efter en blodtrykstest besluttede han sig for at lave tingene om. Han begyndte at løbe og trænede sig op til lange distancer. I sommer gjorde han klar til løbet Bigfoot 200 i staten Washington i USA - et løb på 332 kilometer. Når ultraløberen stiller op til løb, samler han samtidig ind til ønskefonden Make-A-Wish, hvis mål er at opfylde ønsker for børn med livstruende sygdomme.

Siden sidst: Han gennemførte løbet i USA på 93 timer.

- Det var en fantastisk oplevelse. Det var meget varmt og meget hårdt, fortæller han om løbet, der foregik i bjergterræn. Den 45-årige ultraløber har flere løb på programmet i år, og i 2020 er målet at gennemføre tre store amerikanske ultraløb i august, september og oktober.