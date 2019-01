Hurtige håndværkere: Her er Danmarks hurtigste erhvervsbyggeri

Nyt byggeri klar på 14 dage

Byggepladsen blev åbnet for 14 dage siden, og nu står der et færdigt byggeri ved siden af SER Hegns domicil i Erritsø. Der er bygget på en 16.000 kvadratmeter stor grund, hvor der er lagt belægningssten. Byggeriet består af en administrationsbygning, ti opbevaringshaller, en samlehal og en pakkehal. Der er opsat hegn, porte, bomanlæg, kamera og lysmaster. Følgende virksomheder har deltaget i byggeriet: HM Entreprenører A/S (Horsens), Kloster A/S (Løsning), Dalsgaard Pavilloner A/S (Vejle), Futura Rundbuehaller ApS (Tarm), Flextek Stålreoler A/S (Vejle), DE Electronic ApS (Fredericia), Zipp Systems A/S (Fredericia), Scanview A/S (Fredericia), Dan's EL (Vejle), K.E. Mammen ApS (Fredericia), Jima Hegn (Børkop), Boremanden.dk (Fredericia), Sjakk (Hedensted), Colas A/S (Fredericia) og Land & Plan A/S (Horsens).