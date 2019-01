Hundehvalp stjålet, mens ejeren handlede ind: Har du set Kala?

Den fire måneder gamle hundehvalp, Kala, forsvandt onsdag aften fra parkeringspladsen ved Lidl på Vejlevej i Fredericia. I timerne efter ledte ejerne efter deres hund, men uden held. Selv tvivler de på, at hunden har haft held med at stikke af. De tror derimod, at Kala er blevet taget.

Fredericia: Onsdag aften omkring klokken 19.40 bandt 24-årige Rikke-Sofie Frederiksen sin hund, Kala, fast til hundesnor-holderen ude foran Lidl på Vejlevej ved Korskærparken. Rikke-Sofie Frederiksen bor selv i Sønderparken med sin 23-årige kæreste, og efter endt gåtur onsdag aften, ville parret have handlet et par småting. - Det var første gang, vi gjorde det, fortæller Rikke-Sofie Frederiksen.

Blev Kala taget? Kala havde aldrig før stået alene ude foran butik, men parret tænkte, at det ville gå, når det ikke drejede sig om mere end 10 minutter, og så var der desuden andre hunde til stede og overvågningskamera. Det var derfor en kold spand vand i hovedet at få, da en kammerat til kæresteparret onsdag aften konstaterede, at Kala - en kun fire måneder gammel hundehvalp - var forsvundet. - Som ejere føler vi os lidt magtesløse. Vi ved jo ikke, hvordan vores hund har det. Har hun sovet godt, trygt og varmt? lyder det spørgende fra Rikke-Sofie Frederiksen. Den unge tæve beskrives som sort, og hvid med en sort plet ved det ene øje, og så vejer hunden omkring 15 kilo. Den bar halsbånd og havde en plastiksnor bundet i halsbåndet, da den forsvandt onsdag aften. Straks gik parret i gang med at lede efter deres hund, og en lastbilchauffør fortalte blandt andet, at han havde set en kvinde komme gående med en hund. Om det var Kala, vides endnu ikke. Parret har nemlig ikke fået lov til se overvågningen, men de har meldt tyveriet til politiet. - Jeg håber, der er nogen, der sidder med rigtig dårlig smag i munden og fortryder, hvad de har gjort. Vi er næsten overbevidst om, at hun er blevet taget. Folk skulle lære at kende forskel på dit og mit, siger den unge kvinde.

Ikke et par sko Indtil klokken to i nat var Rikke-Sofie og kæresten ude for at lede efter Kala, uden held. De har dog lagt en trøje på det sted, hvor de sidst så hende, så hun kan genkende deres duft, hvis hun skulle vende tilbage. Rikke-Sofie Frederiksen tvivler på, at Kala selv har kunne vriste sig fri fra hundesnor-holderen ved Lidl. Dels var snoren tung og dels blev snoren placeret ret højt fra hunden, da de bandt hende fast foran Lidl. Parret udlover en dusør eller en findeløn til den eller de, der enten vender tilbage med deres fire måneder gamle hvalp eller giver informationer, der kan føre til, at de igen kan genforenes med den hvalp, de har brugt så lang tid på at opdrage på og nusse om. - Det er jo et familiemedlem, og så kommer der bare en og tager den. Det er jo altså ikke et par sko, siger en tydelig påvirket Rikke-Sofie Frederiksen. Sydøstjyllands Politi bekræfter torsdag morgen at have modtaget en anmeldelse om en stjålen hund. Kala er en blanding af racerne, Engelsk Staffordshire Bullterrier, Cane Corso og Old English Bulldog.