Hund forsvandt: Ulykkelig ejer oplevede enorm støtte til eftersøgning

Maya stak af og forsvandt på et øjeblik. Det udløste en febrilsk, godt ti timer lang eftersøgning, hvor Dorthe Bentzen oplevede så stort opbakning, at hun i dag er rørt og meget taknemmelig. Foto: Peter Friis Autzen

Mindst 50 fremmede deltog i eftersøgningen, da hunden Maya forsvandt. Ejeren er dybt taknemmelig for støtten.

Fredericia: - Tusind tak alle sammen. Jeg er så taknemmelig for jeres hjælp. Dorthe Bentzen taler normalt hurtigt, men hun går i stå et øjeblik, når hun tænker på alle dem, der sprang til og hjalp hende, da hendes elskede hund, Maya, for nylig forsvandt. - Folk, jeg ikke kender og aldrig har mødt, forlod deres hjem og gik ud for at lede efter Maya i mørket og kulden. Det er fantastisk. Det siges, at enhver er sig selv nærmest nu om stunder - og at vi ikke er der for hinanden. Det er jo helt forkert. Det er det her et bevis på, siger hun og smiler til Mayas "storesøster" Karla, der kommer farende forbi. Både Maya og Karla er dansk/svenske gårdhunde. Karla er syv et halvt år og korthåret, mens Maya er fem en halv måned og har lidt længere pels. Karla og Maya er glade hunde - og tilsyneladende ikke bange for noget. Men søndag 13. januar blev Maya bange. Det gjorde Dorthe og hendes mand, Henrik, også.

Jeg er så rørt over folks støtte og hjælp. Også helt fremmede gik ud i kulde og mørke for at lede efter min hund. Det er fantastisk. Tusind, tusind tak. Dorthe Bentzen

Maya er en nysgerrig, hurtig, charmerende dansk/svensk gårdhund på 5½ måned. Foto: Peter Friis Autzen

Ud og væk Maya er ung og nysgerrig - og lynhurtig. Så da den ellers altid lukkede børnestopper ved familiens fordør kortvarigt er åben, farer hun ud mellem benene på Henrik og Dorthe og forsvinder rundt om hjørnet. - Jeg tror, at hun er blevet forskrækket over at slippe ud til al trafikken, siger Dorthe, som bor ved den stærkt trafikerede Egeskovvej. I løbet af et øjeblik er Maya sporløst forsvundet. Dorthe og Henrik løber efter men kan ikke se hende nogetsteds. Dorthe ringer til en veninde og beder hende om hjælp. Karina er aktiv på sociale medier og sender hurtigt en efterlysning ud. Og så sker det uventede: - Folk skriver, at de tager ud at lede efter Maya. Og mens Henrik og jeg går, løber og cykler rundt i området, kan vi se, at fremmede rent faktisk er ude at lede efter Maya - det er ikke bare noget, de skrev: De gør det virkeligt. Også efter at solen går ned, leder folk med lommelygter efter min hund, siger Dorthe.

Mayas "storesøster", Karla på 7½ år gav Maya en skideballe, over den langvarige springtur. Foto: Peter Friis Autzen

Bange og bekymret Dorthe er meget glad for sine hunde. - Nogle vil måske mene, at jeg er lidt kuk. Men hundene er mine venner - næsten mine børn, siger hun. Så mens hun leder, opstår der forfærdelige tanker. - Jeg forestiller mig, at Maya er blevet kørt ned. Eller at hun er blevet fanget af nogen, der vil beholde hende. Eller at en pizzabager har snuppet og slagtet hende. Det er jo helt vildt, hvad man kan forestille sig, siger hun. Hun og Henrik fortsætter jagten og lægger duftspor ud i håbet om, at Maya skal finde hjem. De går rundt og piver med hendes hundelegetøj. Og de stiller mad og tæpper ud i hjemmets vindfang. Imens melder flere og flere sig til at hjælpe. Nogle meddeler, at de har åbnet deres garage, så Maya kan søge ly der, hvis hun kommer forbi. Dorthe kontakter vagtdyrlægen og politiet.

På den anden side Dorthe og Henrik traver og farer hvileløst rundt for at finde Maya. Sent på aftenen er de på boldbanerne. - Pludselig er Maya der! Men hun er på den anden side af hegnet og kan ikke komme ind til os. Vi løber, men når ikke ud til hende, inden hun forsvinder igen. Jeg kan næsten ikke klare det, siger Dorthe. Kort efter - lige før midnat - møder Dorthe et ægtepar, der med lommelygter vil søge på og omkring Silvan-bjerget. På det tidspunkt vurderer Dorthe, at hun har set omkring 50 på jagt efter Maya. Nogle lægger kort ud på sociale medier for at koordinere jagten. - Vi havde gået i ti timer uden vådt og tørt, men jeg kunne ikke bare gå hjem i seng, siger Dorthe, som gik hjem efter ekstra tæpper for så at overnatte på Christianskirkens kirkegård. Der går hun nemlig tit tur med Maya og Karla. Netop som hun er hjemme, kommer Maya løbende. - Hun blev så glad for at finde os, at hun af bare glæde tissede i vindfanget. Jeg tror, at hun har fulgt vores spor. Karla gav hende en kæmpe skideballe, og jeg varmede mad til hende. Hun spiste meget og faldt i søvn, siger Dorthe. Politiet og alle hjælperne på de sociale medier fik besked om, at Maya var fundet i god behold. - Men jeg vil så gerne takke dem en ekstra gang og forklare, hvor taknemmelig jeg er for deres hjælp. Tusind, tusind tak!