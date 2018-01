Det er gået stærkt for den unge Helmig. Alle kan efterhånden synge med på hitsinglen "Please Don't Lie". Det 19-årige talent er nu klar med en omfattende turné, hvor han besøger Tøjhuset torsdag 1. februar.

Fredericia: Hugo Helmig har netop spillet sine første udsolgte debutkoncerter med stor succes. Torsdag 1. februar besøger han Tøjhuset i selskab med et ungt hold af talentfulde musikere, som spiller op til popfest tilsat soulede, funky og blues-inspirerede toner. Hugo Helmig, der på rekordtid og med bare en enkelt single har gjort kometkarriere på den danske musikscene, siger selv:

- Det var en stor oplevelse at være ude og spille, så nu har jeg bare fået endnu mere blod på tanden. Jeg glæder mig sindssygt meget til at komme rundt i landet og spille min musik sammen med drengene. Vi lover, at det bliver en fest. Hugo Helmig henter sin musikalske inspiration fra store singer-songwritere som John Mayer og Ed Sheeran. Første single "Please Don't Lie" er en veloplagt popsang om at skrue lidt ned for selviscenesættelsen på de sociale medier og slippe sig selv fri.

Hugo udtaler selv:

- Vi ønsker alle at vise os som perfekte på de sociale medier, men det er der jo ingen, der er.

Billetter til koncerten, der starter klokken 20, kan købes på www.tojhuset.dk./EXP