Hudlæge rykker fra Aarhus til Fredericia Sundhedshus

Birgitte Stausbøl-Grøn skifter fra Århus Universitetshospital til Fredericia Sundhedshus 1. maj. Hudlægen er tiltrukket af muligheden for at arbejde i nye sammenhænge i Fredericia Sundhedshus.

- Jeg holder meget af Lillebæltområdet, og jeg føler mig privilegeret over at kunne bidrage til det nære sundhedsvæsen her. Jeg glæder mig meget til samarbejdet med de andre aktører i sundhedshuset, men også til det bredere samarbejde med resten af Lillebæltsområdet og Region Syddanmark, udtaler hun.

Fredericia: Birgitte Stausbøl-Grøn kommer til at stå i spidsen for den nye hudlægeklinik på Fredericia Sundhedshus, oplyser Fredericia Kommune i en pressemeddelelse.

Søger personale

Region Syddanmark har oprettet et nyt ydernummer, da der normalt er lang ventetid på at få en tid hos hudlægen.

- Jeg vil gerne takke Region Syddanmark for godt samarbejde omkring de nye funktioner. Vi har efterhånden fået samlet rigtig mange forskellige ekspertiser i sundhedshuset, og med den kommende hudlægeklinik er vi ét skridt tættere på målet om at tilbyde fredericianerne det bredeste og bedst mulige sundhedstilbud tæt på deres egen bopæl, siger formanden for sundhedsudvalget, Susanne Eilersen, i pressemeddelelsen.

Birgitte Stausbøl-Grøn annoncerer nu efter personale til den nye klinik.

- Jeg søger personale og søger et par sygeplejefaglige/IT-kyndige medarbejdere til at samarbejde med mig som hudlæge. Målet er at etablere en hudlægeklinik med en høj faglig standard og et godt arbejdsklima, oplyser hun til Fredericia Dagblad.

I sundhedshuset er der mulighed for tæt samarbejde med andre sundhedsaktører.

- Sundhedshuset er attraktivt, da der er tanke for og vilje til, at samarbejde kan foregå i nye sammenhænge med mulighed for at give patienterne en god behandling i fine rammer, lyder det fra den nye hudlæge.