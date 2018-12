Høj alder var ingen hindring for sejlerægtepars eventyr i Stillehavet

- Stillehavet har været højdepunktet for os som sejlere, og vi kunne sagtens finde på at tage en tur mere, siger Lise Gerdes i en pressemeddelelse. Hun og Lars Oudrup glæder sig til at dele oplevelserne på Boat Show, om end det bliver begrænsningens kunst at holde indlægget nede på godt 45 minutter.

Ro i hovedet

Også i det mere velstående Australien mødte parret stor åbenhed: - Vi har lært meget om mennesker, kulturer og relationer. Og vi har konstateret, at det giver en dejlig ro oppe i hovedet at være af sted, siger hun og tilføjer, at der naturligvis også er et savn af familien derhjemme med om bord.

Ifølge Lise Gerdes er Fredericia-parret beviset på, at man ikke behøver store, ungdommelige teams om bord for at begå sig på verdenshavene. Konstellationen mand-kone er ikke så tosset.

Fredericia-ægteparret er på scenen lørdag den 23. og torsdag den 28. februar kl. 15 samt lørdag den 2. marts kl. 12.