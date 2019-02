Hjerteforening opfordrer til tjek af blodtryk

Fredericia: Axeltorvs Apotek holder i samarbejde med Hjerteforeningen en aktivitet lørdag 23. februar i tidsrummet kl. 9-12 på apoteket, Jyllandsgade 24, hvor der tilbydes måling af blodtryk, samt totalkolesterol og blodsukker. Resultatet får man med det samme, og tilbuddet er gratis.

- Omregner man resultatet af undersøgelser på landsplan til Fredericia Kommune, indebærer det, at cirka 10.000 fredericianere lever med forhøjet blodtryk - og hver fjerde af dem ved det ikke. Endvidere viser undersøgelser, at mere end halvdelen af befolkningen over 45 år har forhøjet kolesterol. Forhøjet blodsukker er en risikofaktor, fordi for høje blodsukkerværdier på kortere og på længere sigt har en skadelig virkning i kroppen. Både på de små blodkar i øjne og nyrer samt på de store kar i kroppen, udtaler lokalkomiteens formand, Emil Christensen, i en pressemeddelelse.

- Med vores aktivitet vil vi gerne medvirke til at finde personer med en eller flere af ovennævnte risikofaktorer, så vi kan få dem til at konsultere deres læge, siger Emil Christensen.

Tidsbestilling er nødvendig.