Fredericia: Blækket på Strategien for Udsathed er knap nok tørt, før et af de første konkrete initiativer ser dagens lys.

11 forskellige aktører i Fredericia er gået sammen i et netværk, der skaber løsninger og værdige forhold for hjemløse i Fredericia i den kommende vinter.

- Man kan sige, at vi er rykket sammen i bussen for bedre at kunne tage hånd om alle. Vi har med strategien fået langt flere samarbejdspartnere med om bord og fået skabt et stort netværk, der går på tværs af kommune og civilsamfund. Når vi er mange sammen, så har vi mulighed for at byde ind med rigtig meget. Med netværket får vi skabt værdige forhold for hjemløse og sørget for, at alle, der ønsker det, har et sted at sove og får mad i vinterkulden, siger formanden for Social- og Beskæftigelsesudvalget, Peder Wittendorff Tind.