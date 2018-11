Historisk gård forvandlet: Ægtepar blev hædret for stor renovering

Ægteparret Asta og Vagn Axel har stået i spidsen for en stor renovering af den gamle Tvedgård. De første bygninger af gården menes at stamme fra 1500-tallet.

Det var fjerde gang, at Vejlby Sogns Beboerforening uddelte "Forskønnelsesprisen". Det skete i forbindelse med beboerforeningens generalforsamling mandag aften. Her fejrede beboerforeningen 20 års jubilæum. De tidligere forskønnelsespriser er gået til:2012: Trelde Bageri 2014: Qvistbo på Trelde Næsvej i boligen, hvor den gamle fyrmester på Trelde Næs boede 2016: Treldegaard på Ryttergrøftsvej

Bindingsværk

Ejendommen har været gennem en gennemgribende istandsættelse af bindingsværksfacaden og har fået nye vinduer, nye døre, nyt tag skorsten og bagmur med isolering.

Tvedgård er Asta Axels barndomshjem, men i 2014 ønskede ægteparret egentlig at rive stuehuset ned for at få en tidssvarende bolig. Fredericia Kommune var imod en nedrivning, da bygningen blev vurderet som bevaringsværdig. Det viste sig i stedet, at det var muligt at renovere ejendommen, og det sket med små to millioner kroner i støtte fra stat og kommune.

- Stuehuset er siden totalrenoveret med nænsom hånd i samarbejde med Fredericia Kommune og med hjælp af meget dygtige håndværkere, skriver Vejlby Sogns Beboerforening om bygningen.