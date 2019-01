Historisk dag i politiet og ny betjent glæder sig til gaderne

Det er uvist, hvad der sker med pavilloner og andre faciliteter, når den midlertidige, vestdanske politiskole i Fredericia afløses af en permanent i Vejle i 2020.Som tidligere omtalt i Fredericia Dagblad ønsker byrådet, at den ligeså nye, vestdanske uddannelse af 50 fængselsbetjente fra 2020 til 2022 placeres i Fredericia. I den midlertidige politiskole. Men Forsvaret har også brug for mere plads på Ryes Kaserne, hvor politiskolen ligger.

Alt nyt og lækkert

Sebastian begyndte på studiet på den hidtil eneste danske politiskole i Brøndby. Boede i København. Med alternativet på den anden side af Storebælt, som et flertal på Christiansborg besluttede sig for, fik den 23-årige politielev mulighed for at flytte hjem til Aarhus sidste efterår og pendle til Fredericia.

- Skolen i Fredericia har fungeret overraskende godt, selvom den er midlertidig. Alt er nyt og lækkert. Men da vi er så relativt få på holdet, er man også meget tæt. Også med lærerne, fortæller Sebastian.

Faciliteterne har til tider været lige små nok i pavilloner og lånte lokaler på Treldevej 110. Det ændres der på, når den egentlige, nye, vestdanske politiskole står klar i Vejle i 2020. Omvendt ligger skydebaner og skræddersyede idrætsfaciliteter lige uden for døren på den meget store kaserne i Fredericias nordby, og Sebastian roser samarbejdet med soldaternes i Føringsstøtteregimentet.