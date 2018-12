Her hjælper de hinanden: Beauty-indehaver flytter ind hos frisør

Hos Frisør Klausen rykker Sascha Markussen (til højre) fra januar ind med Beauty by Sascha. Birgitte Andersen driver sammen med Jacob Klausen frisørsalonen. De vil gerne invitere unge iværksættere indenfor dørene og give dem en mulighed for billigt at starte noget op. Foto: Peter Leth-Larsen

I januar flytter Beauty by Sascha ind hos Frisør Klausen i Vendersgade. Ejerne af frisørsalonen vil gerne hjælpe unge iværksættere i gang.

Fredericia: Den 47 år gamle salon Frisør Klausen i Vendersgade lever videre i bedste velgående, og nu er der om kort tid nyt liv på vej ind i lokalerne, der i årenes løb har koncentreret sig om klippe-faget. Fra januar rykker 28-årige Sascha Markussen ind med sin virksomhed Beauty by Sascha. Indehaverne af Frisør Klausen, Birgitte Andersen og Jacob Klausen, har tidligere ytret ønske om, at de gerne vil tilbyde at leje en del af salonen ud til unge iværksættere. Det bliver nu virkelighed, når Sascha Markussen den 6. januar holder åbningsreception. - Jeg har haft mit eget firma i snart tre år, og jeg kan godt mærke, jeg får lidt flere kunder. Så det virker mere professionelt at rykke ind i lejede lokaler. Indtil nu har jeg kørt ud eller haft kunder hjemme. Det seneste år har jeg lejet med tanken om at have lokaler i byen, fortæller Sascha Markussen. Hun er uddannet makeup-artist og har uddannet sig til at håndtere spraytan, voksbehandlinger, extensions og lash lift, som er en bukning af øjenvipperne, der holder en længere periode.

For en som Sascha er det en god og billig måde at komme i gang. Hun skal ikke ud og male og investere i dyrt inventar. Det er vores tanke, at det skal være et sted, hvor unge kan leje sig ind til billige penge og skabe deres egen forretning. Måske kan der blive plads til en mere. Jacob Klausen

Da frisør Kaj Klausen døde i sommer, overtog sønnen Jacob Klausen og mangeårig medarbejder Birgitte Andersen. De besluttede at give det til udgangen af året for at se, om der var en forretning i det. Det er der, er de enige om, så salonen består. Foto: Peter Leth-Larsen

Liv i salonen Indehaverne af Salon Klausen er glade for at kunne byde velkommen til en ny virksomhed, som man forventer også vil vække interesse hos frisørkunderne. - Det er dejligt, vi får nyt liv ind i salonen. Så har kunderne det hele samlet under et tag, siger frisør Birgitte Andersen. Hun er eneste frisør i salonen, der havde op til syv frisører ansat i 1980'erne, da Jacob Klausens far, Kaj Klausen drev salonen. Derfor er der masser af plads til Sascha Markussen. - For en som Sascha er det en god og billig måde at komme i gang. Hun skal ikke ud og male og investere i dyrt inventar. Det er vores tanke, at det skal være et sted, hvor unge kan leje sig ind til billige penge og skabe deres egen forretning. Måske kan der blive plads til en mere, forklarer Jacob Klausen, der er søn af frisør Kaj Klausen, der døde i sommer men drev salonen frem til sin død. - Det er så let for mig at komme herned. Det hele er her. Jeg har undersøgt, hvad det vil koste at leje sig ind i egne lokaler. Det tænker jeg ikke er en mulighed for mig pt., siger Sascha Markussen.

Der er god plads i frisørsalonen, så derfor bliver der let plads til Sascha Markussens virksomhed. Hun har drevet den ved siden af et fuldstidsarbejde i knap tre år men vil på sigt gerne arbejde sig op til at kunne leve af det. Foto: Peter Leth-Larsen

Har fuldtidsjob i Bahne Når hun åbner sin beautyvirksomhed, vil det i første omgang blive på deltid. Hun har i forvejen et fuldtidsjob hos Bahne i Vejle, men håber at kunne gøre Beauty by Sascha til sin levevej. Derfor vil hun i begyndelsen holde åbent to dage om ugen fordelt på mandage, lørdage og søndage og i aftentimerne. Oprindeligt er Sascha Markussen uddannet mediegrafiker og stammer fra Middelfart. I dag bor hun i Fredericia og satser al sin tid på at gøre drømmen om at etablere en fuldtidsvirksomhed til virkelighed. - Det med beauty har fulgt mig altid. Da jeg uddannede mig som makeup-artist , fandt jeg ud af, det var det, jeg skulle. Så er de andre ting blevet bygget på efterfølgende. Der er altid noget nyt at lære, og jeg har altid gået meget op i makeup, fortæller Sascha Markussen.