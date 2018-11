Her er programmet: Fredericias jul kommer til at bugne af musik - og det begynder fredag

Julen i Fredericia kommer ikke til at gå ned på musik-mangel. Programmet byder på adskillige optrædender og fællessange.

Fredericia: Julen i Fredericias midtby kommer til at byde på en hel masse musik.

I Fredericia Shoppings juleprogram er der 18 dage med juleaktiviteter. Spredt ud over programmet er hele 17 musikalske indslag, optrædender og oplevelser.

Flere artister optræder flere gange. Det gælder eksempelvis gademusikant-duoen Life of a Busker. Navnet dækker over Patrick Thomsen og Sarah Johansen fra Kolding. De to har rejst i store dele af verden som gademusikanter - også i Fredericia, som de nu vender tilbage til og spiller i.

Hele seks dage er de på gaden med musik. Det er fra og med tirsdag 18. december til og med søndag 23. december.

Også 6. Juli Garden er på gaden. Den travle, prisvindende, lokale gardes omfattende årsprogram fører dem frem mod en sæsonafslutning med fem optrædender som led i Fredericias juleprogram.

Første gang er fredag 30. november - dagen, hvor juleprogrammet begynder. Her spiller garden på Rådhuspladsen fra klokken 17-18 et repertoire af julemelodier. Garden vender tilbage de efterfølgende lørdage pånær 22. december og spiller også i gågaderne torsdag 20. december.