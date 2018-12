Her er årets avisbud: Anne Marie kommer fra en rigtig omdelerfamilie

Sådan lyder Fredericia Dagblads begrundelse for at kåre Anne Marie Regitze Christensen på 14 år som Årets Bud 2018.

For ikke at tale om deres mor, Charlotte, født 1967. Men dengang var det altså 86 styk dagligt og i hele byen. Branchen er blevet lidt mere trængt siden.

Løn går til shopping

Hvis Anne Marie selv skal give et bud på, hvorfor vi har valgt hende som det gode eksempel ude i spidsen af distributionen, trækker den 14-årige lidt på det.

Men beskedent kan hun da oplyse, at hun gerne tager sig tid til en lille snak med kunderne:

- I går hilste jeg på en mand og klappede hans hund på vej rundt på ruten.

Og når Fredericia Dagblad husstandsomdeles - og tjansen udvides med mange, mange aviser - er Anne Marie også tidligt oppe for at få dem delt ud til læserne hurtigt. Mor Charlotte hjælper gerne til, og hun er glad for sine børns glæde ved at tjene deres egne penge. De bruges - pengene - på almindelig shopping, fortæller den yngste datter.

- Og hun går også op i, at hun med sine egne penge selv kan købe gaver til andre til jul og fødselsdage, tilføjer Charlotte Christensen.