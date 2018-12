Hent gratis pyntegrønt på Rådhuspladsen - helt uden gift

Alternativet er i julebyen søndag. Her kan fredericianere få usprøjtet pyntegrønt med hjem - helt gratis. Samtidig kan man få en snak med folketingskandidat Søren Haastrup.

Fredericia: Søndag 2. december kan man hente gratis og giftfri pyntegrønt til julen.

Alternativet Fredericia står bag indslaget, som foregår ved julebyen på Rådhuspladsen fra klokken 11 og et par timer frem. Her kan man også møde partiets folketingskandidat Søren Haastrup til en politisk snak.

Om initiativet med usprøjtet pyntegrønt skriver Alternativet følgende i en pressemeddelelse:

- Vi vil gerne hjælpe fredericianerne med at få noget usprøjtet grønt ind i deres hjem, og det skal ikke koste dem en krone. Med arrangementet vil vi gerne gøre de forbipasserende bekendte med, at vi ønsker, at "male" kommunen og gerne hele Danmark grøn - rigtig grøn uden brug af giftstoffer, lyder det fra partiet, som nævner tre "grønne bundlinjer" ved arrangementet:

- Den grønne bundlinje - da det er sprøjtefrit grønt, der er hentet lige udenfor Fredericia, og hvor træerne er fældet for at skabe lysninger til områdets dyr.

- Den sociale bundlinje - vi håber på, at vi med vores arrangement kan skabe noget glæde og noget grøn julestemning i Fredericias gader.

- Den økonomiske bundlinje - det koster ikke en krone.