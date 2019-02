Helle Skaarup om syv år med Peter Bastian

Fredericia: Det næste møde i rækken af fredagsmøder i Trinitatis Sognegård bliver på fredag 22. februar kl. 14.30 på Danmarksgade 61.

Her kommer Helle Skaarup, som er forstander på Løgumkloster Refugium. Hun vil fortælle om sit syv år lange ægteskab med musiker og forfatter Peter Bastian. Under titlen "Altid allerede elsket - set fra sidelinjen" deler Helle Skaarup ud af de tanker, erfaringer og gaver, hun fik gennem sit møde og sit partnerskab med Peter Bastian. Titlen på foredraget er en henvisning til Peter Bastians selvbiografiske bog "Altid allerede elsket", hvor hans ven Tor Nørretranders kort før Peter Bastians død nedskrev hans ord og tanker, mens han lå på hospice og vidste, at tiden var knap til at sige, det han havde på hjerte. Det blev en fortælling, som handler om hans sidste leveår som en slags fortsættelse og udvidelse af perspektivet efter bogen "Mesterlære". Bogen fokuserer blandt andet på, hvordan han er kommet til en forsoning med sig selv - og med tro på Gud.

Alle er velkomne til foredraget, som er gratis.