Harry har travet verden rundt - målt i kilometer

Harry H. Nielsen stopper som formand for Fodslaw Fredericia, som han meldte sig ind i for godt 40 år siden

- Nu er tiden kommet, siger han, der som ny formand i 1996 var med til at genoplive foreningen, der var ved at miste pusten. Allerede i 1978 blev han medlem af bestyrelsen.

Fredericia: Når Harry H. Nielsen lægger de mange kilometer sammen, som han har i benene efter over 40 års aktivt medlemskab af Fodslaw Fredericiasvarer det til at gå jorden rundt. Det vil sige 42.100 kilometer - og tage meget af turen igen den omvendte vej.

Som medlem af Fredericia Fodslaw er der masser er muligheder for at få motion og frisk luft. I de kommende to måneder kan man bl.a. Søndag 3.2 kl. 9: Travetur på fem eller ti kilometer fra p-pladsen ved Fædrift, Hvidbjerg, Børkop Lørdag 9.2 kl. 9: Lillebæltsvandringen fra Lillebæltsskolen, Skippervej 1, Middelfart. Ruter fra tre km til 23 km. Søndag 17.2 kl. 9: Travetur fra Erritsø Skole - Fem eller ti km. Søndag den 24.2 kl. 9:Travetur fra p-pladsen, Trelde Næs - Fem eller ti km. Søndag den 3.3 kl. 13: Spejderhuset, Skovvej 48. Fastelavnstur på en time og derefter tøndeslagning. Søndag den 10.3 kl. 9; P-pladsen ved den nye Lillebæltsbro på Fynssiden. Travetur på fem eller ti km. Lørdag den 16.3 kl. 9: Kongsted Vandværk. Travetur på fem eller ti km. Derudover er der hver onsdag kl. 10 fra Urbania, Streetfood pensionisttur.

Selv har han aldrig været god til at sidde derhjemme i sofaen. I det unge år spillede han fodbold og håndbold, og da "de andre begyndte at snuppe bolden fra mig", tænkte han, det var på tide at finde på noget andet.

I 1977 var han med til at stifte julemærkemarchen med udgangspunkt fra DSB's rutebiler der, hvor Meny snart åbner. Det med at organisere har altid ligget til Harry Nielsen. Han har planlagt ruter, der går gennem hver en plet i Fredericia og i en større radius udenfor.

- Forrige uge holdt vi julefrokost med 80 deltagere i Bøgeskovhallen, fortæller han og fortsætter, at da fik deltagerne motion ved at danse.

Det er en særdeles aktiv forening, han kan overlade til sin efterfølger. I sidste uge blev der serveret champagne, da onsdags-gåturen blev gennemført for gang nr. 175. Det er ikke usædvanligt, at den trækker 100 pensionister eller derover.

Filial i Kolding

Fodslaw Fredericia står også for en slags filial i Kolding, hvor man ikke har nogen Fodslaws-forening.

Arbejdet med at planlægge og arrangere har fyldt meget i pensionistens liv. Postbudformanden nåede at være knap 40 år hos postvæsenet - og lod sig ikke overtale til at blive og få jubilæet med, da han valgte at gå på efterløn som 60-årig. Som bestyrelsesaktiv i Fodslaw når han også at få 40 år med - og mange flere som almindeligt medlem, er planen.

Mest af alt glæder han sig for at slippe ansvaret.

- Det er jo formandens ansvar, at alt fungerer og klapper, siger han, der har sat det kommende år af til at hjælpe den nye formand godt i gang.

Den snart 79 år gamle Harry Nielsen håber, at der bliver mere tid til brødreklubben. De er fire brødre, som alle er vokset op i Fredericia og fortsat bor i Fredericia. En af brødrene er tidligere 3F-formand Jan Holm, og de har en tradition med at mødes og spille kort. De har også talt om nogle udflugter bl.a. til Mariager-kanten, hvor farfaren kom fra.

Han er også formand for beboerne i Rackmann-gården, og selv om der er begyndt at dukke småskavanker op, er han stadig klar til gåture ud i naturen i godt samvær med andre.