Har du styr på transporten i julen? Selskab sætter ekstra busser ind

Fredericia: Busselskabet FlixBus, der kører til og fra blandt andet Fredericia og 41 andre byer i Danmark, forøger kapaciteten med 60 procent i weekenden op til jul i forhold til en almindelig vinterweekend.

- Vi vil gerne give endnu flere muligheden for at komme hjem til jul på en grøn og behagelig måde, siger Lotte Rystedt, presseansvarlig ved FlixBus Danmark, i en pressemeddelelse.

Hun opfordrer passagererne til at booke deres billet så snart som muligt - også til hjemturen.

- Vi har dynamiske priser, ligesom man kender det fra flybranchen, så jo tidligere man booker billet, jo bedre pris kan man få på sin rejse, siger hun. Ved hjælp af denne model kan selskabet også bedre planlægge, så busserne fyldes op.

FlixBus holder øje med efterspørgslen for at se, om det bliver en mulighed at indsætte endnu nogle ekstra busser op til jul.