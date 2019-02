Fredericia: Hvordan en indbrudstyv skaffede sig adgang til en villa på Børkopvej i Pjedsted mellem torsdag klokken 18 og fredag klokken 6, vides ikke med sikkerhed. Alt tyder dog på, at tyven kom ind via hoveddøren.

Fra villaen er der ikke stjålet noget indbo, men en bordeauxrøde varebil på gule plader - en Audi S6 fra 1995 - er til gengæld blevet snuppet fra adressen.

Varebilen har registreringsnummer XX13795.

Kort efter midnat, natten til fredag, gik det ud over en villa på Vibevej. Klokken 00.05 blev en rude knust ind til soveværelset med en sten, og derfra blev der stjålet en PH-lampe. Anmelderen var et alarmselskab.

Også på færdselsfronten havde politiet noget at se til torsdag. Klokken 11.57 blev en 22-årig mand fra Fredericia stoppet og sigtet for at køre bil, selvom han var frakendt retten dertil. Et par timer senere 14.58 stoppede politiet en ikke-lokal 30-årig mand på Østjyske Motorvej i vestlig retning. Han blev sigtet for at køre bil i påvirket tilstand samt for at køre bil, uden at have erhvervet sig førerretten til personbil.

23.32 på CircleK på Vejlevej blev en 28-årig lokal mand stoppet og sigtet for spritkørsel.