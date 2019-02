Har du lyst til at teste Legolands nye eventyr-hotel?

Legoland i Billund åbner snart et nyt, stort eventyr-hotel. Lige nu inviteres test-familier til at afprøve slottet.

For at komme i betragtning til jobbet som testfamilie skal man tilmelde sig lodtrækningen på legoland.dk senest 17. marts.

- Vi glæder os rigtig meget til at åbne vores nye Legoland Castle Hotel, der så småt er ved at være klar til at tage imod de forventningsfulde gæster. For at sikre, at alt er fuldstændig perfekt, søger vi lige nu 100 testfamilier til at komme og bo på de spritnye værelser og hjælpe os med at få skabt den bedste oplevelse, siger Legoland-direktør Christian Woller i en pressemeddelelse.

Fredericia: I slutningen af marts åbner Legoland et helt nyt eventyr-hotel, kaldet Castle Hotel. I den forbindelse håber parken i Billund at få besøg af hundrede testfamilier, der skal afprøve og vurdere hotellet og dets mange oplevelser.

Et eventyr af og med klodser

På det nye Castle Hotel vil gæsterne opleve og mærke et eventyr med riddere og drager. Allerede på parkeringspladsen rækker eventyret ud efter gæsterne, lover Christian Woller.

- Med Legoland Castle Hotel skaber vi et gennemført univers, der kommer til at overgå alt det, vi tidligere har formået. Det bliver et magisk sted for børnefamilier - fyldt med eventyr og magi, og derfor er jeg også overbevist om, at børnene vil føle, de har boet på et ægte slot, når de kører hjem igen, siger han i pressemeddelelsen.

Fra den 4. maj bevæger magien fra det nye eventyr-hotel over i selve Legoland, der præsenterer riddershowet "Battle of The Brick" med levende heste og riddere. Nogle af de heldige test-familier vil også få dén oplevelse med, fortæller Christian Woller.

Castle Hotel åbner 29. marts, mens "Battle of the Brick" præsenteres fra 4. maj til 17. august.