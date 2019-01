H&S Westergaard A/S får debut på NutriFair

Fredericia: På Nutrifair 2019, fagmessen for husdyrproducenter, kan man blandt andre møde H&S Westergaard A/S, som siden 1965 har arbejdet med formidling af grise og kreaturer. På NutriFair, som afvikles 16.-17. januar, er det første gang, virksomheden H&S Westergaard A/S er med som udstiller.

Virksomheden har hjemme i Sunds ved Herning og er en af de store aktører herhjemme inden for formidling af grise og kreaturer, både til hjemmemarkedet og eksport. Virksomheden formidler blandt andet 30.000-35.000 smågrise om ugen, og det familieejede firma råder også over eget slagteri i Sevel og egen transportflåde på 14 lastbiler.

- Jeg har deltaget på NutriFair i anden sammenhæng og har oplevet, hvor godt et forum, det er, siger Klaus Damgaard Rasmussen med et smil. Han beskæftiger sig med køb og salg af smågrise hos H&S Westergaard.

- NutriFair er meget målrettet - man når meget og får talt med mange, og det er så meget bedre, når man kan sætte ansigt på fra en messe, i stedet for "tilfældig" kontakt, siger Klaus Damgaard Rasmussen.