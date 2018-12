Hårdt journalistisk arbejde gav pote: 6.B vandt lokal aviskonkurrence

Hvad er Nyhedsugen?

Nyhedsugen er dagbladenes fælles tilbud til alle landets grundskoler (6.-10. klasse).Klasserne kan deltage i konkurrencen om at blive "danmarksmestre" i at lave en avis eller en webavis. Konkurrencen foregår i to alderskategorier i 6.-7. klasse og 8.-10. klasse og er desuden inddelt i enten webavis eller papiravis.



De to typer aviser bedømmes hver for sig, og hvert dagblad finder en vinder inden for hver kategori. Den lokale vinderklasse i Fredericia Dagblads område får en præmie på 1500 kroner samt mulighed for at komme med i den nationale konkurrence, hvor der er 50.000 kr. på spil fordelt på fem kategorier.



Bag konkurrencen står "Avisen i Undervisningen", der er en del af de private mediers brancheorganisation Danske Medier. Nyhedsugen bliver arrangeret i samarbejde med Pædagogisk Læringscenterforening og Dansklærerforeningen. Klasserne er tilmeldt konkurrencen via et lokalt dagblad, der også har bedømt aviserne.