Håndsrækning i Kanalbyen: Lokale firmaer træder til efter tømrer-krak

Helhedsindtrykket af Rainer og Mette Gassners nye Restaurant Ti Trin Ned i husene på adressen Toldkammeret på havnen forstyrres af, at facaderne er forsinkede. Det er de trætte af, for lige straks kommer en Michelin-madanmelder på besøg. En konkurs har sendt en underleverandør - et tømrerfirma - i knæ. Lokale firmaer har dog taget over. Foto: Peter Leth-Larsen