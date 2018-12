HTX-elever kan stille minister spørgsmål om digital dannelse

Fredericia: Mandag den 10. december kommer ligestillingsminister Eva K. Hansen på besøg på Gymnasiet HTX Lillebælt i Fredericia. Her skal hun høre om skolens arbejde med de unges digitale kompetencer, herunder digitale krænkelser, samt unges seksualitet og adfærd på de sociale medier.

Under besøget vil ministeren tale med de unge, lytte til deres oplevelser og erfaringer og også holde et oplæg for eleverne som baggrund for en samtale med dem om deres bud på udfordringer og løsninger i forhold til krænkende adfærd på sociale medier. /exp