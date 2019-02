Gymnasieelever efter fokus på hjemløshed og udsatte: Vi skal se hinanden i øjnene

Fredericia: - Jeg har det bare så varmt nu, siger Tobias Thomsen til en klassekammerat og pruster.

Han har i 20 minutter ageret hjemløs under et tæppe på Fredericia Gymnasium. Sammen med sine jævnaldrende udstiller han projekter, der skal skabe opmærksomhed på udsatte og hjemløse.

Happeningen med at "lege" hjemløs for en stund har til formål at lokke gymnasiets andre elever ind til udstillingen. Men det virker tilsyneladende ikke ret godt. I hvert fald er udstillingen ikke overrendt, mens avisen er der. Og kommentaren om at have det for varmt understreger, hvor langt der er fra en hjemløs' virkelighed på februar-gaden til en lun SU-finansieret virkelighed i gymnasiets lyse lokaler.

Der er en verden til forskel. Netop derfor er der brug for at have forståelse for hinanden og hinandens verdener, forklarer eleverne.

Hvornår har du sidst prøvet at fryse i 24 timer?

- Det tror jeg aldrig, at jeg har prøvet. Sidst, jeg rigtig frøs, var forleden, da vi var på poverty walk i Århus for at se, hvordan hjemløse klarer sig. Og møde nogle af dem. Da frøs jeg, siger Tobias, som blankt erkender, at hans varme-beklagelse kan ses som udtryk for privilegie-blindhed.

I det hele taget virker det til, at mange af de unge udstillere er nået til en ny erkendelse gennem projektet, der er stablet på benene i samarbejde med Kirkens Korshærs varmestue.