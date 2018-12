Gratis tilbud hjælper børn til en sundere livsstil: Leonie vil gerne tabe sig - på en sjov måde

Blandt øvelserne, som børnene laver med Fit for kids, er stafetløb, hvor børnene inddeles i to hold. Træningen er et af i alt fem punkter, der skal gøre børnene stærkere, sundere og mere glade. Her er det Vitus og Kristine Wallø Poulsen i fuld spurt. Foto: Peter Leth-Larsen

Fit for kids er et sundhedsforløb for børn, der ønsker at få en sundere livsstil. Siden september har konceptet givet sved på panden og smil på læberne i Fredericia.

Fredericia: - Så løber pigerne lige op til drengene og siger tik, råber instruktør Jette Domine Dunn fra midten af gymnastiksalen, som børnene løber rundt i. Pigerne sætter tempoet yderligere op og kæmper for at indhente den nærmeste dreng, imens høj musik fra en højtaler flyder ud i lokalet. Det er tirsdag, og der er fuld gang i opvarmningen til dagens træning. Denne sene eftermiddag er der seks børn og to instruktører i den gamle gymnastiksal på Købmagergade Skole. De er alle tilknyttet foreningen Fit for kids, der tilbyder et gratis vægttabsprogram til børn mellem 7 og 15 år. Fit for kids har i alt 27 hold rundt om i landet, og i Fredericia blev konceptet lanceret i september.

Jeg ville gerne tabe mig, og jeg syntes, at Fit for kids lød spændende, fordi der er andre børn med, og fordi det er mere socialt end i et fitnesscenter, hvor man bare træner alene Leonie Schlegel, 13 år

Fit for kids Foreningen Fit for kids blev stiftet i 2007.



Ambitionen var at gøre noget ved stigningen i antallet af overvægtige og inaktive børn via træning, kostvejledning, motivation og socialt samvær.



Konceptet indebærer blandt andet to ugentlige træningsdage, hvor fysisk aktivitet og leg kombineres.



Fit for Kids kom til Fredericia i september i år, og derudover findes der 27 hold rundt om i Danmark.



Foreningen finansieres blandt andet af donationer fra fonde og satspuljemidler.

Der er i alt 14 børn tilknyttet Fit for kids i Fredericia, hvor der er træning i Købmagergade Skoles gamle gymnastiksal hver tirsdag og lørdag. Foto: Peter Leth-Larsen

Yoga og shopping Inden spurter og sved på panden starter træningen i rundkreds på det lyse trægulv. - Er der nogen, der har lavet noget aktivt siden sidst?, spørger Pia Hansen, der også er instruktør. Børnenes hænder ryger i vejret, inden de på skift stolte og med et smil på læben fortæller om yoga, svømning og en shoppingtur med tunge poser. Efter den indledende samtale står den på opvarmning, gymnastikøvelser og lege, der både giver styrke og kondition.

7-årige Amira Mohamed Hassen (i midten) og 8-årige Vitus Wallø Poulsen (th.) får instruktioner af Jette Domine Dunn. Foto: Peter Leth-Larsen

Sjovt at træne sammen Én af dem, der stort set hver tirsdag bruger en time på mavebøjninger og englehop, er 13-årige Leonie Schlegel. - Jeg ville gerne tabe mig, og jeg syntes, at Fit for kids lød spændende, fordi der er andre børn med, og fordi det er mere socialt end i et fitnesscenter, hvor man bare træner alene, siger hun. Lige nu er der 14 børn tilknyttet Fit for kids i Fredericia, og udover en fast træning hver tirsdag mødes børnene om lørdagen. Her kan søskende og forældre til børnene også møde op og være med i de fysiske udfoldelser. Netop det sociale aspekt ved Fit for kids ser Leonie Schlegel som en fordel og motivation. - I starten var jeg lidt genert, men jeg er blevet rigtig glad for det - især på grund af det gode sammenhold. Det er godt at kunne hjælpe hinanden, og det er sjovt at træne sammen, siger Leonie Schlegel.

Kristine Wallø Poulsen, Julius Højris Poulsen og Alexander Emil Larsen giver den gas med englehop, mens Pia Hansen i baggrunden instruerer og motiverer. Foto: Peter Leth-Larsen

Søger flere børn En stor del af Fit for kids er træningen to gange om ugen, men programmet består også af kostvejledning, forældrecoaching, motivationsprogram og sociale arrangementer som foredrag. I Fredericia er der syv frivillige instruktører, som alle har været på kursus i Fit for kids' program og koncept. - Det er bygget op omkring, at det skal være sjovt, men børnene skal også lave øvelserne. Det er skønt at se, hvordan de bliver bedre og bedre. Efter skolernes motionsdag inden efterårsferien var der mange af dem, der kom og sagde, at det var en god dag, fordi de kunne mærke, at de pludselig havde mere energi, siger instruktør Jette Domine Dunn. Hun og de øvrige instruktører håber, at endnu flere familier får øjnene op for, at Fit for kids nu er et tilbud i Fredericia. Fit for kids bygger på frivillige kræfter og finansieres blandt andet af donationer fra fonde. Foreningen har i år desuden modtaget seks millioner kroner fra satspuljen.