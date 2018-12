Gratis høretest på apoteket

Fredericia: I samarbejde med Din Hørespecialist i Fredericia inviterer Fredericia Løve Apotek Vest til gratis høreprøve fredag den 4. januar. Ifølge Tahereh Ghasemi, der er audiologist hos Din Hørespecialist i Fredericia, er det langt under halvdelen af dem, der lider af høretab, der bruger høreapparat.

Hvis høretesten viser, at man har et høretab, tilbyder Din Hørespecialist en udførlig høreundersøgelse i en af høreklinikkerne. Her kan man ved samme lejlighed få udleveret høreapparat, som er fuldt dækket af det offentlige tilskud. På den måde er der mulighed for at komme omkostningsfrit i gang med høreapparat. På Fredericia Løve Apotek Vest foretages der høretest i samarbejde med Din Hørespecialist den 4. januar klokken 9.00 til 15.00. Arrangementet er gratis og uforpligtende.