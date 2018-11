Golfklubben skal have ny formand - en person er allerede kørt i stilling

Fredericia: Onsdag aften får Fredericia Golf Club en ny bestyrelse og også en ny formand. Nuværende formand Jan Bonfils går af efter seks års tjeneste og overlader tøjlerne til næstformand Erik Ipsen.

Der bliver samtidig skiftet ud på flere andre bestyrelsesposter, samtidig med at bestyrelsen skæres ned fra seks medlemmer til fem.

- Da vi lavede vedtægterne til foreningen for 27 år siden, skrev vi ind, at man kun kan sidde i bestyrelsen i seks år, og det har jeg gjort nu. Vores næstformand Erik Ipsen blev valgt ind i bestyrelsen for et år siden med henblik på at tage over som formand, forklarer nuværende formand i Fredericia Golf Club Jan Bonfils.

Jan Bonfils var med til at stifte foreningen i 1991 og var formand de første seks år af klubbens levetid.