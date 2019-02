Gode sidegevinster ved kamp mod monsterregn

Erritsø: Der er flere gevinster ved de store klimatilpasningsprojekter, som Fredericia Spildevand og Energi har gennemført sammen med Fredericia Kommune de seneste år. Ud over at forhindre oversvømmelser ved monsterregn, så udgør blandt andet området ved Korskilde Sø i dag et dejligt opholdssted for fugle og mennesker.

I det forårsagtige februarvejr forleden tog lokalhistorikeren Erik Rønnebech en gåtur i sit gamle pastorat i Erritsø og passerede blandt andet Korskilde Sø, som er tæt omkranset af tagrør. En enlig svane nød solen og freden og måske også sit eget spejlbillede i den blanke sø.

Korskilde Sø blev anlagt som regnvandsbassin i 1970'erne. Men stigende regnmængder betød, at den jævnligt løb over sine bredder samtidig med, at søen modtog overløb fra kloak.

Derfor gik Fredericia Kommune og Fredericia Spildevand og Energi A/S for nogle år siden i gang med at udvide søens kapacitet og delvist separere regn fra kloak i oplandet, så der nu er opstået et rekreativt område og en ren sø.