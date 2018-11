Go Go Berlin i Tøjhuset

Fredericia: Det alternative indie rock ensemble Go Go Berlin er efterhånden et kendt navn herhjemme.

Bandet har også skabt sig et solidt omdømme i udlandet gennem flere års turnéren i både Tyskland og Danmark samt det meste af Europa, USA, Indien og Kina. Fredag 30. november giver bandet koncert i Tøjhuset. Med nye sange og udgivelser klar i kulissen er Go Go Berlin klar til at stå i rampelyset og løfte sløret for deres nye lyd over for et live publikum. En mørkere, vildere og mere "klubbet" version af Go Go Berlin, lyder det i en pressemeddelelse fra Tøjhuset. Århusianske Pony Marshall, med karismatiske Isak Ruiz i front, debuterede på SPOT Festival 2018.

Pony Marshall turnerede i hele Danmark i efteråret 2018.

Billetsalg på tojhuset.dk.