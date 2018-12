Glemte du at købe mandlen? - her er supermarkedernes åbningstider i juledagene

Hvis du mangler indkøb til julen, kan du få et overblik over supermarkedernes åbningstider lige her. Arkivfoto: Michael Svenningsen

Fredericia: Du kender det måske.

Du havde egentlig handlet alt ind til juledagene. Og så står du alligevel i køkkenet og mangler de franske kartofler til julemaden, remuladen til fiskefileten eller snapsen til silden.

Men der er altså butikker, der holder åbent, så de sidste indkøb også kan komme på plads.

Vi har været forbi de store supermarkeders hjemmesider og giver dig her et overblik over deres åbningstider i juledagene. Du kan både se dem under kortet som tekst eller på kortet ved at klikke dig ind på det enkelte supermarked.

Vi tager forbehold for mulige fejl. Og udover listen her kan der være kiosker, tankstationer og forretninger, der holder åbent.

Føtex Føtex Fredericia

Lillejuleaftensdag: 07 - 21

Juleaftensdag: Lukket

Juledag: Lukket

2. juledag: Lukket Føtex Venusvej:

Lillejuleaftensdag: 07 - 21

Juleaftensdag: Lukket

Juledag: Lukket

2. juledag: Lukket

Netto Netto Nymarksvej

Lillejuleaftensdag: 07-22

Juleaftensdag: Lukket

Juledag: Lukket

2. juledag: Lukket Netto Bredstrupvej

Lillejuleaftensdag: 07-22

Juleaftensdag: 07-15

Juledag: 07-22

2. juledag: 07-22 Netto Erritsø Bygade

Lillejuleaftensdag: 07-22

Juleaftensdag: Lukket

Juledag: Lukket

2. juledag: Lukket Netto Vesterbrogade

Lillejuleaftensdag: 07-22

Juleaftensdag: 07-15

Juledag: 07-22

2. juledag: 07-22

Fakta Fakta Vendersgade

Lillejuleaftensdag: 8-22

Juleaftensdag: 8-15

Juledag: 10-22

2. juledag: 8-22 Fakta Vejlevej

Lillejuleaftensdag: 8-21

Juleaftensdag: 8-15

Juledag: 10-21

2. juledag: 8-21 Fakta Erritsø

Lillejuleaftensdag: 8-22

Juleaftensdag: 8-15

Juledag: 10-22

2. juledag: 8-22 Fakta Taulov

Lillejuleaftensdag: 7-22

Juleaftensdag: 8-15

Juledag: 10-22

2. juledag: 7-22

SuperBrugsen SuperBrugsen Nymarksvej

Lillejuleaftensdag: 08-20:45

Juleaftensdag: 08-20:45

Juledag: 08-20:45

2. juledag: 08-20:45 SuperBrugsen Erritsø

Lillejuleaftensdag: 08-20

Juleaftensdag: Lukket

Juledag: Lukket

2. juledag: Lukket

Dagli'Brugsen Dagli'Brugsen Skærbæk

Lillejuleaftensdag: 08-20

Juleaftensdag: 08-20

Juledag: 08-20

2. juledag: 08-20 Dagli'Brugsen Egeskov

Lillejuleaftensdag: 08-20

Juleaftensdag: 08-20

Juledag: 08-20

2. juledag: 08-20

Løvbjerg Løvbjerg Fredericia

Lillejuleaftensdag: 08-21

Juleaftensdag: Lukket

Juledag: Lukket

2. juledag: Lukket

Rema 1000 Rema 1000 Egeskovvej

Lillejuleaftensdag: 07-21:45

Juleaftensdag: Lukket

Juledag: Lukket

2. juledag: Lukket Rema 1000 Venusvej

Lillejuleaftensdag: 07-21

Juleaftensdag: Lukket

Juledag: Lukket

2. juledag: Lukket Rema 1000 Strevelinsvej

Lillejuleaftensdag: 07-21

Juleaftensdag: 07-15

Juledag: 10-20

2. juledag: 07-21

Lidl Lidl Vejlevej

Lillejuleaftensdag: 08-21

Juleaftensdag: Lukket

Juledag: Lukket

2. juledag: Lukket