Gigtcafé er kommet flot fra start: Smerter skylles ned med kaffe og god snak

Fredericia: Der er kaffe på kanden og ører, der lytter, når man besøger Fredericia Gigtforenings cafe i Sundhedshuset. Og det er netop det, der får Berit Olsen til at tage turen fra Herslev ind til cafemøderne, så ofte hun kan.

- Jeg får det som regel til at passe med, at jeg også er til træning i varmtvandsbassinet heroppe. Det er jeg to gange om ugen, siger Berit Olsen, der som de øvrige i gigtforeningen ved, at gigt er et livsvilkår, man skal forsøge at håndtere så godt, det er muligt.

Hun har måttet leve med gigt i 42 år og var så langt ude i smerter, at hun ikke kunne gå. Først da blev hun sendt til reumatolog og fik den rigtige behandling.

- Nu får jeg et alvorligt anfald to-tre gange om året. Det var et par dage hver gang, men det er til at leve med, siger hun.