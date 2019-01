Giftig røg efter brand: Politiet er begyndt at evakuere folk

Snoghøj: Kort efter klokken 12 oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse, at det er begyndt at evakuere personer inden for den røgsøjle, der er opstået efter branden på Vesterballevej.

Branden i bygningen på Vesterballevej 7a i udvikler fortsat røg, der på nuværende tidspunkt antages at være giftig at indånde. Der er derfor udsendt beredskabsmeddelelse og sirenevarslet i området syd for motorvej E20 - øst for Snoghøj landevej, samt for den nordlige del af Middelfart. Er du i dette område, så er du indledningsvist blevet bedt om at gå inden døre, lukke døre og vinduer og standse eventuel ventilation. Røgudviklingen fortsætter imidlertid og er fortsat kraftig, og derfor iværksættes nu evakuering af personer inden for røgsøjlen. Er du uden for røgsøjlen, skal du forblive inden døre med lukkede døre og vinduer samt lukket ventilation. Det er meget vigtigt, at du bevarer roen og overblikket og velovervejet forlader området. Du skal søge ud af røgfanen. Politiet er i området og opsøger folk for at hjælpe dem med at forlade stedet - men politiet har brug for hjælp til at sikre, at beskeden kommer hurtigt ud til relevante personer.Sydøstjyllands Politi opfordrer derfor til, at man deler denne oplysninger med dem, man kender i området.