Ghettoplan kan lukke børnehave: Vi er nødt til at overholde loven

Han understreger, at børnehavens fremtid indgår i et samlet billede af behovet for børnepasning i Ullerup Bæk-distriktet i Fredericias vestby.

- Der er en ny lovgivning, vi skal overholde. Vi er nødt til at forholde os til, hvordan vi griber udfordringerne an. Men sagen er ikke drøftet politisk endnu, siger borgmester Jacob Bjerregaard (S).

Fra 2020 må højst 30 procent af børnene i en daginstitution komme fra et udsat område. Det rammer børnehaven på Ullerupdalvej, som er et af emnerne på mandagens økonomiudvalgsmøde.

Det er for tidligt at konkludere noget, for vi ønsker en politisk diskussion af området.

Skal se på hele området

I december var der glæde i Korskærparken, da boligområdet kom væk fra regeringens ghettoliste. Men Korskærparken er stadig et "udsat" boligområde. Så initiativer i den nye ghettolov, der skal bekæmpe parallelsamfund, tæller endnu.

Forvaltningen vurderer, at distriktets øvrige institutioner kan rumme børnene til 2021. For borgmesteren er det vigtigt at kigge på helheden, og han ønsker alle spørgsmål og analyser på bordet, inden politikerne tager en beslutning.

- Vi skal have kigget på de forskellige daginstitutioner i området og på hele vores daginstitutionskapacitet. Vi får heldigvis lidt flere børn. Hvor det præcis bringer Korskærparkens børnehave hen, kan vi ikke sige nu. Men ud fra lovgivningen, kan det ikke fortsætte som nu, konstaterer han.

Flere faktorer spiller ind. For eksempel bygningernes stand, muligheden for at bygge en ny institution i vestbyen og trygheden for de børn, der nu går i børnehaven.

- Derfor skal det planlægges nogle år frem, siger borgmesteren.

Er det en god ting at have en daginstitution i et boligområde som Korskærparken?

- Det er generelt fint at have institutioner og aktiviteter, men det er også vigtigt at have en spredning af børn. Vi skal sikre os, at vi har mangfoldige daginstitutioner. Den præcise placering er op til en politisk vurdering, siger borgmesteren.