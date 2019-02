Gerningsmænd ville ind i virksomhed - sparkede døren ind

Fredericia: Mandag morgen modtog Sydøstjyllands Politi en anmeldelse om et indbrud på Erritsø Møllebanke. Ukendte gerningsmænd havde brudt en dør op til en virksomhed ved at sparke den. Indbruddet er sket mellem torsdag klokken 15 og søndag klokken 15. Der er ikke umiddelbart stjålet noget fra stedet, oplyser vicepolitiinspektør ved Patruljecenter Syd, Finn Ellesgaard Nielsen.

Det blev ved forsøget, da en eller flere ubudne gæster mellem fredag klokken 16 og mandag 07.30 forsøgte at skaffe sig adgang til en villa på Smalagervej i Fredericia.

Ved et stuevindue var der tydelige opbrudsmærker, formentlig fra et koben, men det er altså ikke lykkedes gerningsmændene at komme ind i huset.

Mandag klokken 12.35 stoppede en patrulje en bilist på Nymarksvej. De mistænkte føreren, en 19-årige mand fra lokalområdet, for at være påvirket af stoffer eller medicin, hvilket han blev sigtet for. Samme sigtelse fik en 41-årig mand fra Fredericia også med sig, da han natten til tirsdag klokken 02.55 blev stoppet af politiet på Norgesgade.