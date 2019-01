Generalen lukker på søndag - men kun for en tid

Behov for istandsættelse, jagt på en ny bestyrer, udsigt til årets mest stille måned samt planer om salg gør, at natklubben Generalen lukker søndag morgen. Men kun for en tid.

Fredericia: Når Generalens sidste gæst søndag morgen 6. januar går ud ad døren til Prinsessegade og Ryes Plads, lukker og slukker bestyrer Michael Buch.

Dermed går den gamle natklub og spillested ind i en overgangsperiode, som kan gå flere veje, men gerne skulle ende med en genåbning senere på året.

- Vi forhandler lige nu med to parter om overtagelse. Den ene ønsker at overtage både restaurationen og bygningen. Den anden ønsker at overtage restaurationen men ikke bygningen, som han så vil leje sig ind i, siger Michael Buch på vegne af sin mor, Elly Buch, der ejer både Generalen og bygningen.

Michael Buch forventer, at forhandlingerne snart kan afsluttes.

- Hvis det mod forventning ikke lykkes, har vi en plan B og en plan C. Plan B er at sætte til salg via en ejendomsmægler. Plan C er selv at sætte bygningen i stand og derefter drive det videre. Dog med en ny bestyrer, da jeg har valgt at stoppe efter 13 år. Det er på tide.