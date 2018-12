Genbrugsbutik fejrer 15 års fødselsdag - og det er stort set kun gået fremad

- Og det er svært at vide præcist, hvad der sælger. Vi oplever tit, at et møbel har stået her meget længe. Og så - dagen efter vi har besluttet at smide det ud - bliver det solgt. Det er pudsigt, men sådan går det faktisk tit, siger Niels Poulsgaard.

De billige priser er noget af det, der får kunderne til at opsøge en genbrugsbutik. Men de er langt fra den eneste grund. Det er lige så almindeligt, at kunderne kommer, fordi de finder inspiration i butikken - og finder præcis den vare, de er på jagt efter.

Erritsø: - Vi har kunder af alle slags. Måske ikke så mange børn, men mange voksne og ældre. Også nogle, der kommer kørende fra Tyskland eller Holland, fordi de kan lide at handle her, siger Niels Poulsgaard.

Socialt engagement

Butikken opstod på initiativ af Y's Men's Club Erritsø og Kirkens Korkshær, fortæller Niels Poulsgaard.

- De satte en annonce i avisen og indbød til et møde. Jeg havde ikke så travlt den dag, så jeg tog afsted og endte med at være med i arbejdsgruppen, der stablede butikken på benene. Vi satte bygningen i stand og malede blandt andet gulvet. Det har nu holdt i 15 år, siger butikschefen, der gætter på, at han bruger omkring 30 timer om ugen på og i butikken.

- Vi er 31 frivillige her. Der er omkring 40-50 kunder om dagen i gennemsnit, siger butikschefen.

Det svarer til mellem 10.000 og 13.000 om året. Omsætningen er på omkring 700.000 kroner om året. 60 procent af overskuddet går til Y's Men's Erritsø, de sidste 40 procent til Varmestuen i Danmarksgade.

- Vi frivillige er her, fordi vi nyder at møde hinanden og kunderne - at være sammen med nogen. Og så er det jo også dejligt at skrabe penge ind til gode formål, siger Niels Poulsgaard.