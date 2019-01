Genbrugsbutik åbner på banegården - gymnasieelever samler tøj og står i butik

Butikken er den første i en kæde af butikker på banegårde rundt omkring i landet, hvorfra pengene skal gå til frie midler i KFUMS Sociale Arbejde, hvor der pt. er 117 projekter, som kan søge om at få del i pengene. Frivillige skal passe genbrugsbutikken på banegården, og organisationen håber at få donationer til butikken i form af tøj, bøger og meget andet fra fredericianere og forbipasserende kunder.

I øjeblikket går frivillige fra KFUMs Sociale Arbejde og sorterer og sætter hylder op. Så småt begynder legetøj, tasker, nips og bøger også at finde ind på hylderne. Planen er, at organisationen åbner en genbrugsbutik fredag den 25. januar - om alt går planmæssigt.

Fredericia: Tidligere har lokalet været fyldt med over 3000 lyserøde balloner i form af installationskunst, men snart bliver det ledige rum på Fredericia Banegård fyldt med genbrugsartikler.

Gymnasieelever hjælper

Allerede nu er hjælpen strømmet ind. Elever på Fredericia Produktionsskole har lavet et stort hyldestativ til at udstille varerne på, og den lokale iværksættervirksomhed Ziito har solgt genbrugsbutikken tøjstativer til billige penge.

- Vi har også frivillige til at passe butikken, når den åbner, men vi vil gerne have flere. Vi forventer at holde åbent kl. 12 til 17 eller 18 på hverdage, og vi vil også gerne holde åben lørdag formiddag, fortæller Sarah Hassing.

Desuden har en flok elever fra Fredericia Gymnasium meldt sig som frivillige - både til at hjælpe med at samle tøj ind, men også til at tage vagter i butikken.

- Det har været vigtigt for os at lave et samspil med lokale aktører, siger Sarah Hassing.