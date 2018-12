Taulov: I efteråret blev leverandørvirksomheden inden for byggebranchen, Tree Tops, for første gang kåret som gazelle-virksomhed af mediet Børsen for sin vækst gennem de seneste fire år.

Virksomheden blev grundlagt i 2011 hjemme i privaten hos indehaver Ricki Kjeldsen i Kolding, men flyttede to år senere til Taulov, hvor den også holder til i dag med otte ansatte.

- Vi har super fine tal, så jeg tror også på gazelle næste år, fortæller Ricki Kjeldsen.

Tree Tops kom ud af 2017 med et overskud på 1,5 millioner kroner, og Ricki Kjeldsen forventer, virksomheden lander på omkring fire millioner kroner i år.

Mediet Børsen uddeler gazelle til virksomheder, der de seneste fire regnskabsår hvert år har haft positiv vækst og samlet set mindst fordoblet omsætningen over de fire år. Men størrelsen på virksomheden fokuserer indehaver Ricki Kjeldsen ikke så meget på.

- Vi har en kontrolleret vækst. For mig er det vigtigste, at det er sjovt at gå på arbejde. Det er vigtigt, vi alle er nede på jorden. Jeg går mest op i at lave produkter, som kunderne vil have, og at vores medarbejdere synes, det er sjovt at gå på arbejde, forklarer han.