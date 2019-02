Gassner om Michelin-forventning: - Vi har gjort det så godt, vi kunne

Ti Trin Ned lukkede ned i lokalerne kort før jul for at flytte ind i nybyggede lokaler på Toldkammeret i Kanalbyen, hvor de genåbnede restauranten 28. januar.

- Vi er jo lige flyttet fra Norgesgade til Toldkammeret i smukke, smukke lokaler. Vi er klar over, der har været et tidsvindue, hvor de har kunne komme forbi. Vi håber, de har været på besøg, men vi ved det ikke, fortæller Rainer Gassner.

Det er dog ganske hemmeligt, hvem der modtager stjerner, hvor mange og om restauranterne beholder de tidligere tildelte stjerner. Således ved Rainer og Mette Gassner ikke, om Michelins repræsentanter har været forbi Ti Trin Ned for at se de nye lokaler og smage på maden.

Micheling Guiden uddeler en gang årligt stjerner til udvalgte gourmetrestauranter over hele verden.Mandag 18. februar uddeles stjernerne fra Musikhuset i Aarhus til nordiske restauranter. Kun en enkelt restaurant i Danmark har opnået tre stjerner. Det er Geranium i København. Tre restauranter har to stjerner - heriblandt Henne Kirkeby Kro i Henne. 22 danske restauranter har en stjerne - blandt andet Ti Trin Ned i Fredericia, MeMu i Vejle og Frederikshøj i Aarhus.

Koncentrerer sig om kunderne

- Det er en drømme-restaurant. Alt er lige nøjagtig, som vi havde drømt om og håbet på. Det er dejligt at være på arbejde. Alt er blevet lettere i forhold til arbejdsgange, og vi har haft stor indflydelse på, hvordan vi gerne vil have det, fortæller Rainer Gassner.

Byggeriet af punkthusene og erhvervsbyggeriet Port House er stadig i gang omkring Ti Trins Neds nye lokaler, men det skaber ikke problemer for gæsterne at finde ned til restauranten.

- Kommunen og Kanalbyen har gjort et rigtig fint arbejde med at sætte skilte og bannere op. Gæsterne er meget glade. Det gør os meget tilfredse og stolte, at de fortæller os, at vi har bibeholdt kælderstemningen fra Norgesgade, selvom vi nu har fået en meget åben restaurant, fortæller han.

Michelin-uddelingen foregår mandag klokken 18.45, men Rainer Gassner prøver at lade være med at tænke for meget på det.

- Vi kan jo kun sige til os selv, at vi har gjort det så godt, vi kunne. Det hjælper ikke at spekulere på, hvad nu hvis. Vi koncentrerer os mere om at gøre kunderne glade og tilfredse, for det er trods alt dem, der betaler vores regninger, siger Rainer Gassner.