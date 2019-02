Gang i stenovnen: Nu er pizzakælderen åbnet ti trin nede

- Jeg har været hernede hver dag hele januar. Det sidste blev gjort færdig halv tre i nat, så nu glæder jeg mig rigtig meget over, at vi har åbnet, lød det fra en af de tre ejere Simon Mogensen fredag eftermiddag.

Historien bag Pizza Propria begynder, da Jakob Kristian Sørensen og Simon Mogensen for nogle år siden rejste rundt i det nordlige Italien. Her kørte de rundt og besøgte flere forskelige slagtere og blev samtidig enige om, at der manglede et sted i Aarhus, hvor man kunne købe ægte italienske pizzaer.Herefter åbner de to venner Pizza Propria på Jægergårdsgade i Aarhus. Senere blev Simon Mogensens bror, Henrik Mogensen, også medejer. Pizza Propria overtog Ti Trin Neds tidligere lokaler i Norgesgade 3 1. januar.

Plads til mindst 50

Til at tage imod familie, venner og andre interesserede, der kiggede ned forbi kælderen fredag for at få en smagsprøve og se lokalerne, var også tre af de fire nyansatte tjenere samt to pizzabagere. Desuden kommer Simon Mogensen til at agere tjener de fleste dage i opstartsperioden.

I det åbne køkken hang de første bestillinger allerede klar, og alle de italienske råvarer var lagt op på rad og række. Et af formålene med, at Aarhus-restauranten Pizza Propria åbner endnu et pizzeria, er netop, at der kan importeres mere og flere forskellige råvarer.

Hovedparten af råvarerne er fra Italien og lægger sig i samme stil som de napolitanske pizzaer med blød bund, som Pizza Propria laver.

Ved bordene i kælderen er der plads til mindst 50 gæster.