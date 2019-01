Gammel kirke skal stå i et bedre lys: LED er for hvidt

Fredericia: Menighedsrådet i Vejlby Sogn arbejder på at finde et varmere og mindre hvidt lys til den udendørs belysning af tårnet på Egeskov Kirke.

Der kom nogle spot på i efteråret 2018, men LED-pærerne er for kolde i udtrykket, mener flere. Teknologien er derimod energibesparende. Andre har kritiseret belysningen helt generelt, forklarer kasserer og sekretær i menighedsrådet, Jørgen Aamand.

Så i forbindelse med, at det indvendige lys i kirken har været tændt om aftenen i december og januar - for jule- og vinterhyggens skyld - er tårnlyset slukket. Men endnu andre i byen savner nu udendørslyset, kom det frem på seneste menighedsrådsmøde, hvor der blev givet en status. En elektriker skal nemlig komme med bud på, om andre pærer eller et filter - eller en dæmpning af tårnlyset - gør det rarere at se på, når udendørslyset formentlig tændes igen.

Egeskov Kirke er en romansk landsbykirke med skib og kor fra midten af 1100-tallet.