Og ganske rigtigt: De små fik julelys i øjnene af at se deres tv-idol i levende live - og måske endda udveksle et par ord med ham. Og når de små har julelys i øjnene, får de voksne det også.

- Den finder vi da her i Fredericia, lød det uden tøven fra Bubber, der sammen med Louise Dubiel og scenevognen ankom til pladsen ganske få minutter før showstart.

De to er på turné med Gang I Danmark og besøger flere byer med julesang og hygge. Arrangementet var stablet på benene i samarbejde med Fredericia Shopping.

Fredericia: Lørdag formiddag kom tv-stjernen Bubber og sangerinden Louise Dubiel til Fredericia for at julehygge på Rådhuspladsen. Se videoen på netavisen.

Bare spørg

Bubber og Louise Dubiel havde konstrueret en lille fortælling om Bubbers nye overbo, der gerne vil have nogle venner i sin nye by.

Bubber spurgte publikum, hvordan man får nye venner - og svaret lød ganske enkelt: Bare spørg, om du må være med.

Så det gjorde de to performere. De fik et ja fra det lidt frysende og tøvende publikum. Så var dét venskab på plads. Og det er nu en gang lettest at hygge sig med venner.

Efter knap tre kvarter var seancen med musik, snak, hygge og snemaskine ovre. Bagefter fik mange fans mulighed for en selfie med især Bubber, inden turen gik videre til en anden by med nye venner, mere julestemning og mere maskin-sne.